Řada aut dnes dokáže komunikovat s internetem, a tak se dozvíte, jaké jsou ceny paliva po trase, jaké je počasí nebo jestli vás někde zdrží kolona. Na křižovatkách je ale výhradně na očích řidiče, aby rozeznal zelenou na semaforu od červené.

A aby případně zastavil, i když svítí zelená – to když třeba jedou hasiči. Ti mají pro tyhle případy sirénu, ale auto, které křižovatkou projíždí na červenou, příp. chodec či cyklista, kteří semafor nerespektují, nic takového nemají.

Tohle všechno chce Honda umět zobrazit na displeji a varovat tak řidiče. Samotné senzory auta to nedokážou, protože jednoduše nevidí za roh; potřebují komunikovat například se semafory. A právě takový systém Honda testuje v ohijském městě Marysville.

Kamery hlídají okolí křižovatky až 90 metrů daleko



Projekt se jmenuje 33 Smart Mobility Corridor a je v podstatě součástí ideje, která se označuje „V2X” – komunikace vozidla s infrastrukturou. Semafory na jedné marysvillské křižovatce jsou vybaveny kamerami, které hlídají okolí křižovatky až do vzdálenosti 90 metrů.

Všimněte si kamer na ramenu semaforů – nejsou to rychlostní radary, nýbrž součást projektu 33 Smart Mobility Corridor.

Celkem čtyři kamery tak vytvoří 360° obrázek křižovatky. Pokud zjistí nějaké nebezpečí, pomocí speciálního head-up displeje varují řidiče jedné z dvaceti testovacích Hond Pilot, které Marysville jezdí. Systém aktuálně umí detekovat vozidlo IZS, chodce a auto, které jede na červenou; to je zatím vše.

Systém je samozřejmě zatím ve vývoji; testuje se na jediné křižovatce v pětadvacetitisícovém městě. Honda ale plánuje desetinásobné rozšíření počtu testovacích aut a také výzkum v nejlidnatějších městských oblastech Spojených států.

Spolupráce s městy je nezbytná

Potřebuje k tomu ale spolupracovat s městy, nemůže si sama na sloupy semaforů namontovat kamery. „Úspěch pro všechny bude vyžadovat vysokou úroveň spolupráce ve veřejném i privátním sektoru,” uvedl Ted Klaus, viceprezident strategického výzkumu divize Honda R&D Americas.

Varování zobrazuje speciální, dodatečný head-up displej v autě.

Cíle jsou jasné – Honda chce do roku 2020 nabízet auta s autonomií úrovně 3 – to jest, řidič za jízdy nemusí sledovat silnici a hlídat auto, ale třeba si číst noviny, ale musí být připraven převzít kontrolu, kdykoliv ho o to auto požádá. Od roku 2025 chce Honda mít autonomii úrovně 4, ve které si řidič může i zdřímnout, ale pořád má vůz volant pro místa, kde si automat neví rady.

Právě, ale nejen pro částečně či plně autonomní řízení je nějaký způsob „vidění za roh” důležitý v situacích, které nějakým způsobem nejsou předvídatelné. A i řidiči-člověku se hodí, když o něčem nestandardním v jeho jízdní dráze ví dříve, protože na to může lépe reagovat.