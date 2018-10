mb, Novinky

Koncept, který jsme si mohli prohlédnout do detailu, se odhalil už o několik měsíců dříve, ovšem jen na internetu. Až pařížský autosalon ukázal, jak moc bizarní tohle auto skutečně je - ani difuzor pod zadním nárazníkem není ve středu auta.

A že ho tahle věc bude vážně potřebovat. Elektromotory, které pohánějí přední kola vozu, mají výkon 1 360 koní. Čtete správně, tohle auto je předokolka. Přesto má řidiči nabízet úžasné řidičské zážitky.

Nastupte zleva a jste ve sporťáku, který je silnější než Bugatti Veyron.

FOTO: DS 3x

To pokud do auta nastoupíte zleva. Z té strany je to kabriolet a má volant a pedály. Přepněte ho do režimu „Circuit” (ang. „okruh”) a budete mít pod pravým kotníkem oněch 1 360 koní. „Máte adrenalin, máte spoustu emocí,” říká Thierry Metroz, šéfdesignér značky DS.

Pokud však do auta nastoupíte zprava, „z řidiče se stane pasažér”, stojí v tiskové zprávě. Usadíte se do ventilované masážní sedačky - a můžete vzít i kamaráda, který bude sedět před vámi -, pustíte si špičkový audiosystém a vůz vás zcela sám doveze, kam potřebujete. Ve standardním režimu dávají motory 540 koní.

Nasednete-li zprava, můžete vzít kamaráda a nemusíte se obtěžovat s řízením.

Technika pochází z formule E



Šasi vozu je unikátní, ale pohonné ústrojí pochází ze špičkového závodního elektromobilu - formule E. Jen bylo obráceno, takže místo zadních kol pohání ta přední; baterie (o neznámé kapacitě) jsou umístěny v zadní části vozu.

Za zmínku stojí také osvětlení, jehož činnost je ve videu dobře vidět. Jmenuje se DS Light Veil, tedy „světelný závoj”. „Věříme, že v budoucnosti se světla dematerializují a povrch karoserie samotný bude sloužit jako světelný zdroj,” odhaluje pohnutky Metroz.

Svítící mřížka je to jediné, co má vůz stran světlometů.

Podobně futuristické je ovládání auta. Má mít asistenta, nazvaného IRIS, který může nabývat různých podob od člověka po jednoduchou kouli. Asistent má být hologramem v prostoru levé i pravé strany auta a má být mimo jiné připojen k internetu.

Nezní to špatně, ale nečekejte, že si takovéto auto budete moci v dohledné době koupit. Byť se koncept se dokáže hýbat vlastní silou a podle britského Top Gearu i vážně rychle, obecně je myšlenka takhle silné předokolky poněkud absurdní, mají-li přední kola ještě zatáčet. A až pak přichází na řadu hologram-asistent a světla.