Princip je jednoduchý. Je to klasické sdílené auto, kde se platí za minutu používání nebo předplacenou taxou a které má elektrický pohon. Navíc je to dodávka. Stát budou u nákupních center, kde je využijí například lidé, kteří nakoupili víc, než by unesli v ruce. A tak jednorázově naloží nákup do dodávky a odvezou si jej domů, ať je to kdekoli, třeba v centru. To se bude hodit třeba u nákupních středisek, jako jsou ty s nábytkem, u hobby marketů apod.

Bosch spouští tuto službu ve spolupráci s firmou Toom a také StreetScooter. To je dceřiná společnost německé pošty, která vyvinula, vyrábí a provozuje elektrické dodávky (prvořadě pro potřeby pošty). Technologii pohonu jim přitom dodává právě Bosch.

Streetscooter pro Deutsche Post

FOTO: Deutsche Post DHL

Všechno nahrává do karet

Je to týden, co Evropská unie schválila plán na snížení emisí nových automobilů o 40 %, a to do roku 2030 [celá zpráva]. Stejně tak třeba Berlín zakázal do některých ulic vjezd vozidlům s naftovými motory splňující i Euro 5 [celá zpráva]. Další města plánují postupné omezení vjezdu naftových a pak už i kompletně spalovacích motorů do center měst. Požadavek trhu tu tedy je.

Bosch sám vyvíjí systémy pro elektromobily, jejich pohony, řízení, autonomní techniku. Zatím sám auta nevyráběl, protože ji dodával třetím stranám. Ale co není, může být. Bosch má know-how, peníze i kapacity. Sdílená elektromobilita může být jen odrazovým můstkem pro budoucí větší rozmach firmy.