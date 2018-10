maž, Novinky

Z technického hlediska je úplně jedno, zda je nádrž vzadu, vlevo či vpravo. Evropská auta mají palivovou nádrž, respektive víčko nádrže obvykle napravo, asijská většinou nalevo. Nemusí to být nutně pravidlo, třeba Alfa Giulia nebo VW Caddy má víčko na levé straně, japonské Subaru Levrog zas na pravé.

Pokud každý den jezdíte tímtéž autem, přesně víte, na kterou stranu máte s pistolí u čerpací stanice jít. Pokud ale auta častěji střídáte, malá šipka zobrazená u ikony palivoměru, obvykle umístěné poblíž otáčkoměru, vám může pomoci. Nákladově je to nulová položka a většina moderních aut tak toto drobné vylepšení má. (Jak je na tom vaše auto? Napište do diskuse níže.)

Kdo vymyslel šipku?



Dlouho se ale nevědělo, kdo onu šipku u palivoměru vymyslel. Mělo se za to, že prvenství měl designér Fordu Jim Moylan. Ten chtěl roce 1986 v dešti tankovat. Zaparkoval ale na špatné straně, a protože tehdy ne všechny čerpací stanice měly střechy, jak je známe nyní, Moylana skropil prudký liják. Do svého zápisníku si to poznamenal a později svým šéfům představil zlepšení – šipku ukazující tam, kde je víčko nádrže. Tato vychytávka se pak skutečně objevila ve výrobě, od roku 1989.

Mercedes-Benz W123 (1976 až 1985)

FOTO: Mercedes-Benz

Podle serveru Jalopnik se ale „šipky” ukazovaly už dříve. Konkrétně v roce 1976, kdy červenou šipku směřující doprava (a zároveň kontrolku nízké hladiny paliva) měl Mercedes-Benz W123, lidově řečený „piano”. Designér z Fordu to skutečně nemusel vědět a mohl ukazatel vynalézt nezávisle na Mercedesu.

A perlička na závěr, byl to právě Mercedes, kdo pustil do prodeje třídu V s šipkou ukazující na špatnou stranu. Psali jsme o tom i my. [celá zpráva]