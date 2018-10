fra, Novinky

Představte si, že máte porsche. Auto, které jede rychlostí třeba 300 km/h. Bude stát neskutečné peníze, a nakonec se stejně potkáte na dobíjecí stanici s hyundaiem, který jede maximálně polovinou toho, co porsche, stojí čtvrtinu, a vyrazíte ve stejný čas, protože i rychlé auto se nabíjí pomalu. To by byla ostuda.

A tak se Porsche rozhodlo, že vyvine superrychlé nabíjecí algoritmy pro své vozy. Porsche Taycan by se tak mělo dostat v rychlonabíječce na 80 % za pouhých 15 minut. To je čas, jaký dosáhne plnička plynu, když si majitel ještě dojde na pumpu dát kafe.

Jenže to samozřejmě hodně závisí na infrastruktuře. Porsche může být připraveno, jak chce, ale pokud nebudou dostatečně výkonné nabíječky, které staví jak Porsche, tak v USA například firma Electrify America, bude se auto prostě nabíjet dlouho. K rychlému nabíjení je totiž zapotřebí opravdu pekelně výkonný systém. Vždyť si vezměte, že pro potřebnou rychlost je nutné mít 350kW nabíječku operující s 800V systémem. Samozřejmě se jedná o velký problém, protože tohle už nejsou normální stojany a normální vedení.