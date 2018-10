fra, Novinky

V Číně je hlad po elektromobilech největší, protože zde jsou už dnes poměrně drakonická nařízení ohledně emisí automobilů. Například ve velkých městech, jako je Peking nebo Šanghaj, dnes prakticky není možné získat povolení k provozu automobilu se spalovacím motorem - úřady je už prostě vydávat do těchto auty přeplněných ulic nechtějí. Přednost mají elektromobily. Kdo chce jezdit, musí si jej pořídit.

Renault K-ZE

FOTO: Renault (3x)

Renault se v Číně spojil s firmou Dongfeng Motor Group, se kterou založil společnou továrnu e-GT New Energy Automotive Co, kde budou připravovat a vyrábět vozidla pro čínský trh.

Renault K-ZE představil sám nejvyšší šéf koncernu Carlos Ghosn.

Malý elektromobil je vhodný do přeplněných čínských měst.

Jedním z aut bude právě nový Renault K-ZE, což je malý crossover segmentu A, jenž nemá ambice na terén, nemá touhu být velký. Naopak. Jeho hlavním místem pro provoz bude město, jako je právě Peking.

Dojezd na jedno nabití tohoto elektromobilu by měl být 250 km podle NEDC. Auto by také mělo mít autonomní řízení. Prý nejlepší mezi vozy tohoto segmentu. Jaké konkrétně, to bohužel nevíme. Carlos Ghosn, šéf koncernu Renault-Nissan-Mitsubishi sice auto představil, ale moc o něm neřekl. Jeho kompletní technické představení proběhne až později.

V rámci prezentace také Ghosn uvedl, že v roce 2020 se rozšíří nabídka elektrických vozů na modely Clio, Mégane a Captur, a to díky plug-in hybridním verzím.