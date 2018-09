fra, Novinky

S tímhle autem se napříč horami cestou-necestou nevydáte. Když do něj usednete, vyrazíte pěkně kolem. Sice je to Hummer H1, ale po silnicích to bude lepší. A rychlejší. Ať je cestka kolem sebedelší.

Ani to jako nejlepší teréňák světa nevypadá, že?

Nevyndal někdo pružicí jednotky?

Firma Mil-Spec Automotive totiž auto pořádně upravila. Podvozek snížila o osmnáct centimetrů na neskutečnou světlou výšku, takže i kola z pozitivního odklonu přešla na negativní. Trochu to vypadá, jako by auto stálo na dorazech. Podvozek samozřejmě dostal nové další komponenty, které by dokázaly silniční potřeby pokrýt. Je to například pozměněný diferenciál s jiným převodem, silniční pneumatiky Pirelli nebo velké kotoučové brzdy Wilwood.

Pod kapotou pracuje naftový agregát Duramax s výkonem 597 kW (800 koní), který posílá více než 1000 N.m na všechna kola pomocí ohromné převodovky Allison 1000, upravené pro závodní nasazení.

Zrychlení? Maximální rychlost? Cena? To firma nezveřejnila.