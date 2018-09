maž, Novinky

Hyundai i30 Fastback N je poháněn stejným motorem jako hatchback - tedy přeplňovaným čtyřválcem o objemu dva litry, který je k dispozici ve dvou výkonových stupních: standardní verze má 250 koní (184 kW), zatímco paket Performance zvyšuje nejvyšší výkon motoru na 275 k (202 kW).

Hyundai i30 Fastback N (2018)

FOTO: Hyundai 3x

Obě verze mají stejný největší točivý moment – 353 Nm při 1450–4000 otáčkách, respektive 1450–4700 otáčkách u výkonnější verze. I slabší varianta se rozjede na 250 km/h, zrychlení 0–100 km/h je otázkou 6,4 sekundy, respektive 6,1 s. To jsou úplně stejné hodnoty jako u výchozího hatchbacku.

Převodovka je výhradně manuální a má šest rychlostních stupňů. Výkon se přenáší na kola přední nápravy. Ve světové premiéře se nová karosářská verze ukáže 2. října na pařížském autosalonu.

Hyundai spolu s vozem odhalil také světový rekord - zvládl dojet z Říma do Paříže za něco přes osm minut, jak ukazuje video. Ovšem, má to háček - nebyla to hlavní města Itálie a Francie, nýbrž vesnice v Dánsku.

V minulosti jsme testovali první karosářskou verzi i30 N, pětidveřový hatchback. [celá zpráva]