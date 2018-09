Jak správně skladovat pneumatiky? Úplně snadné to není

Chcete-li, aby vám pneumatiky vydržely co nejdéle, nelze je jen tak hodit do sklepa. Gumy na discích by neměly stát na výšku, naopak pneumatikám bez disků nesvědčí naskládání na sebe. Důležitá je však i teplota a vlhkost.