maž, Novinky

Model, trefně pojmenovaný Tank X, samozřejmě nemá pásy, takže je to spíš obrněné vozidlo, inspirace skutečnými vojenskými auty z něj ale přímo sálá. Tank X má prazvláštní hranatý design, který asi ne každému bude po chuti. To vše doplňuje balistická ochrana typu B7 a hrozivý vzhled dotváří velká - 37palcová kola.

Z fotografií by se mohlo zdát, že je to obrovské auto, ale na délku měří do pěti metrů a je široké 2,1 metru. Snad jen s výškou přes dva metry by mohl nastat problém při parkování třeba v podzemních garážích. Tohle auto, vyráběné kusově malou kalifornskou firmou o šesti zaměstnancích, totiž může na veřejné silnice.

Rezvani Tank X

FOTO: Rezvani

Rezvani Tank X

FOTO: Rezvani

Motor ze supersportu



Nově tento model postavený na základech Jeepu Wrangler dostal výkonnější motor než dosud. Konkrétně 6,2litrový osmiválec z Dodge Hellcat, který produkuje 717 koní (527 kW).

Jízdní parametry jako zrychlení či maximální rychlost malá automobilka neuvádí, stejně jako samotnou hmotnost vozu, která podle našich odhadů překoná hranici tří tun.

Rezvani Tank X - jediná fotografie interiéru

FOTO: Rezvani

Uvnitř je místo pro čtyři cestující, kteří mají k dispozici bohatě dimenzované kožené sedačky, vpředu s výrazným bočním vedením.

Co vás ovšem říci můžeme, je prodejní cena - ta v USA činí 259 000 dolarů, tedy v přepočtu na české koruny cca 5,6 miliónu bez daní a cla.