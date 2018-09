fra, Novinky

Když před lety Porsche instalovalo svůj první naftový motor do modelu Cayenne, mnoho lidí si myslelo, že to nebude mít dlouhého trvání. Měli pravdu. V historii značky to opravdu byla jen krátká epizoda, ovšem extrémně úspěšná. Vždyť právě terénní vůz Cayenne se s naftovým motorem prodával naprosto skvěle a držel si většinový podíl. Jenže pak přišla kauza Dieselgate a s ní i propad zájmu. Třeba v roce 2017 byl podíl naftových motorů jen 12 %.

"Porsche nedémonizuje naftu. Je a zůstane důležitou pohonnou látkou. Jsme však výrobce sportovních automobilů, pro které vždy hraje nafta sekundární roli. Dospěli jsme k závěru, že bychom rádi, aby naše budoucnost byla bezolovnatá. Přirozeně se budeme i nadále starat o stávající zákazníky naftových motorů s profesionalitou, kterou očekávají," oznámil generální ředitel společnosti Porsche AG Oliver Blume.

Takže sbohem naftový motore u značky Porsche. Teď nastupuje elektřina. Porsche investovalo ohromné peníze do elektrifikace. V roce 2025 by mělo mít každé druhé porsche elektrický pohon – buď jako hybrid, nebo čistě elektrický. Ostatně elektromobil porsche bude představen už příští rok.