První pohled na mlčky stojící vraky je bizarní, obzvláště když sem přijdete jako my pozdě odpoledne a zářijové slunce začíná zvolna klesat. V noci by zdejší atmosféra určitě skvěle posloužila pro natočení nějakého hororového filmu a chodit zde ve tmě s baterkou by bylo asi jen pro hodně otrlé.

Dostat se sem není těžké. V kanceláři zaplatíte ve všední dny 15 nebo 25 dolarů (330 - 550 korun, vyšší částku zaplatíte, pokud zde budete také fotit). O víkendu je zavřeno. Když stylizovanou kanceláří a kolem hromady železného harampádí projdete do lesíku, najednou se vám zjeví desítky zrezlých vraků.

To je ale teprve začátek, americké Old Car City je totiž největší známý hřbitov aut na světě - celkem zde na své poslední cestě odpočívají čtyři tisícovky automobil.

Old Car City USA - takhle vypadá, když projíždíte kolem.

Old Car City USA - největší hřbitov aut na světě

Většinou americká auta



Jak se sem vraky dostaly? Všechno začalo v roce 1931, když ve městě White na tomto místě stál bazar starých aut. Později se zde začaly hromadit automobily a stalo se z něj klasické vrakoviště, kam si lidé jezdili pro náhradní díly.

Současný majitel a zároveň správce objektu Lewis Walter Dean nám řekl, že před necelými padesáti lety auta zůstala na svém místě a pro náhradní díly už sem nikdo nejezdil. Postupně tak vzniklo vrakoviště, které svou velikostí nemá na světě obdoby.

Současný majitel a zároveň správce objektu Lewis Walter Dean

Old Car City USA - největší hřbitov aut na světě

Většinou to jsou americké bouráky, velká nazdobená auta. Cestou, která vede kilometry lesem, vidíme i pár evropských aut, zejména původního brouka nebo „kachnu” (Citroën 2CV), pár dodávek a dva typické žluté autobusy pro školou povinné děti. I když ty zdejší jsou spíše zrezlé než žluté.

Všechna auta jsou ve vyšším stupni rozkladu a upřímně mnoho z nich nezbylo. Ze zrezlých vraků rostou stromy, skla jsou zapadaná hromadami listí. Ty nejvíce zbídačené kusy už mají plechy tenké tak, že byste je prorazili prstem, často narazíte na obří pavučiny nebo auta obrostlá mechem.

Ideální kulisy pro natáčení hororů.

Převážně americké bouráky z poloviny minulého století

Celkem je v americkém Old Car City deset kilometrů lesních pěšin a na projití celého areálu je dobré vyhradit si minimálně dvě, lépe tři hodiny času. Zážitek je to bezesporu velký, ovšem v místech, kde do půdy vytéká obsah z desítek plechovek patrně s olejem, člověk jen kroutí hlavou. Otázkou je, co z aut zbyde za takových dvacet třicet let; stejně jako třeba v Černobylu je vidět, že příroda je mocnější a postupně si zdejší místo upravuje ku obrazu svému.

Pokud nechcete cestovat až do Americky, hodně hřbitovů aut najdete i v Evropě - ovšem postupně mizí, jako například v Belgii v oblasti Châtillonu (bylo zde cca 500 vraků). Patrně nejznámější evropskou lokalitu s opuštěnými auty najdete na jihozápadě Švédska u města Båstnäs, kde si lze prohlédnout tisícovku volně přístupných vraků.

Old Car City USA - největší hřbitov aut na světě

Všechna auta jsou zrezlá, některá mají plechy jako papír.

