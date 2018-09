Martin Žemlička , Novinky

Vnějším designem nový e-tron zapadá do rodiny SUV modelů od Audi, velikostně je postaven přímo mezi modely Q5 a Q7. Na délku totiž měří 4901 mm, je široký 1935 mm a vysoký 1616 milimetrů. Rozvor náprav nabízí bezmála tři metry (2928 mm), takže se dá předpokládat, že vzadu bude hodně prostoru pro nohy cestujících. A strádat nebudou ani zavazadla - základní objem má solidních 660 litrů.

Audi e-tron se nevydalo cestou extravagance, na rozdíl třeba od Tesly Model X se vzhůru výklopnými dveřmi. A vůbec to nevadí. Jediným designovým výstřelkem jsou zpětná zrcátka, která mohou být „virtuální”. Znamená to, že obraz zajišťují dvě kamery, které neustále snímají obraz za autem.

Dva elektromotory



O pohon se starají dva elektromotory s nejvyšším celkovým výkonem 300 kW (408 koní) a točivým momentem 664 newtonmetrů. To jsou parametry, které i u takhle velkého SUV (hmotnost automobilka nesdělila) zajišťují dostatečnou dynamiku – z klidu na 100 km/h zrychlí za 5,7 sekundy a jede až 200 km/h.

Výkon se přenáší zejména na zadní kola. V případě zjištění prokluzu, respektive pár desetinek před tím se automaticky připojí přední elektromotor. Lze tedy říci, že e-tron je „čtyřkolka” s preferencí zadní nápravy. Audi se chlubí dokonalým vyvážením, hmotnost mezi nápravami je totiž rozdělena v ideálním poměru 50:50.

Dojezd okolo 400 km



U elektromobilů je velice důležitý dojezd. V případě e-tronu udává automobilka ve zkušebním cyklu WLTP „více než 400 kilometrů”. Pokud se to potvrdí v praxi, je to velmi dobrá hodnota, která pro každodenní dojíždění do práce postačuje a stačit by většině lidí měla i na víkendové jízdy.

Popisovaný model lze nabíjet rekuperací, z rychlodobíjecích stanic nebo klasicky z 230 V zásuvky. Časy nutné k plnému dobití zatím Audi neuvedlo.

E-tron se začal vyrábět v belgické továrně, první kusy dorazí k zákazníkům na přelomu letošního roku. Známá je už i přibližná prodejní cena - dva milióny korun.

