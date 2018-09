maž, Novinky

Vera je autonomní tahač, na který lze připojit standardizovaný návěs. Nemá kabinu, takže se ani nepředpokládá, že by jej měl někdo řídit. Podle automobilky by hlavní využití mělo být nikoliv v rámci běžné dopravy, ale v místech, kde není tak velký provoz a trasy jsou krátké a prakticky stejné - to znamená velké logistické haly, přístaviště a podobně.

Vera je plně funkční a stále jde pouze o koncept. Volvo se ale netají tím, že vyvíjí sériovou verzi.

O pohon se stará elektrický motor s neuvedeným výkonem, technicky by ale bylo možné autonomní tahač nabídnout i se spalovacím motorem.