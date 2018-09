fra, Novinky

Peugeot nechce být tuctovou značkou. Nechce prodávat ty samé vozy co Citroën, jen s jinou značkou. To si dovolí jen u mála modelů. To ostatní musí být alespoň po designerské stránce jiné. A tak je nasnadě, že se pouští do věcí, které nejsou tak úplně obvyklé. Třeba do retrovozu, byť zatím jen konceptu.

Peugoet 504 Coupé

Zdá se, že se vrátíme do doby modelu 504 Coupé. Do doby, kdy auta ještě měla styl a duši, a francouzská auta navíc měla opravdovou nezaměnitelnou krásu. A i když je tohle koncept, Peugeot prozradil, že jej připravoval dva roky.

To znamená jediné – na autě sakra záleželo. Záleželo možná natolik, že jen koncept to nesmázne. Peugeot by tak mohl nabídnout něco, co jinde není. Třeba to bude úspěšnější než kupé RCZ, které také bylo originální, ale s tím úspěchem se nesetkalo.

Víc informací než tuhle jedinou nezřetelnou fotku zatím neuvedli. Musíme počkat na autosalon.