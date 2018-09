mb, Novinky

Čínská automobilka Hongqi, výrobce limuzín určených zejména pro čínskou vládu, nedávno vstoupila do povědomí fanoušků Jeremyho Clarksona, když se o jejím modelu L5 bývalá hvězda Top Gearu a současná The Grand Tour vyjádřila, že je to nejvíc cool auto, které kdy řídila. [celá zpráva]

Nyní si tuhle značku budou pamatovat i fanoušci Rolls-Royce, protože k ní přestupuje Giles Taylor, šéfdesignér goodwoodské automobilky, který vedl práci na dawnu [celá zpráva] a cullinanu. Ten jsme si minulý týden měli možnost prohlédnout zblízka. [celá zpráva]

Rolls-Royce Cullinan na pražském představení

FOTO: Petr Horník, Právo

Taylor bude u Hongqi zastávat pozici globálního viceprezidenta designu. Bude dohlížet na zřízení nového Centra pokročilého designu FAW – jednoho ze čtyř největších čínských automobilových koncernů, jehož je Hongqi součástí – v německém Mnichově.

„Bude nejvyšším člověkem odpovědným za vytváření designových strategií a unikátních konceptů pro Hongqi, luxusní značku koncernu FAW,” píše automobilka v prohlášení. Toho má být součástí „infuze internacionalizovaných designových filozofií” do produktů FAW.

Hongqi chce do roku 2020 zvýšit svou roční produkci na 100 tisíc aut a do roku 2025 na 300 tisíc aut. V roce 2020 má také být na světě její první elektromobil s dojezdem 600 km a do roku 2025 má značka představit dalších víc než tucet elektromobilů.