Tento týden jsme vám přinesli informaci o tom, že Mercedes u svého náklaďáku Actros nahradí zrcátka kamerami. U náklaďáku to dává opravdu hodně velký smysl, protože taková kamerka je multifunkční a gigantická zrcátka, která působí jen problémy, můžou zmizet. [celá zpráva]

Osobní auta to mají trochu horší. Přece jen ta změna bude pro některé tvrdší. V Evropě navíc legislativa kamerkám nenahrává. Takže první sériové provedení patří japonské značce pro japonský trh. Je to Lexus ES.

Menší aerodynamický hluk bude velká výhoda.

V případě nepřízně počasí bude mít řidič určitě lepší výhled.

Ten vloží do tykadel u okýnek kamerky, které budou přenášet obraz do malých monitorů u předních sloupků. Jistě, je vidět, že to není původní řešení, ale že jde o přidělání dodatečné. Ale na tom v Japonsku určitě zapracují a už další verze budou mít displeje elegantně zabudované.

Samozřejmě že daný systém má mnoho výhod, jako jsou lepší zobrazení při nepřízni počasí, menší odpor vzduchu, možnost přizpůsobení, bezpečnostní systémy integrované do kamer… Od konce října pak bude systém připraven pro japonské zájemce.