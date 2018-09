maž, Novinky

Nissan 350Z, respektive jeho nástupce 370Z, byly sportovními auty ze staré školy: velký atmosférický šestiválec, který roztáčel zadní kola, a k tomu nechyběla manuální převodovka. Auto to bylo lehce hrubiánské, ale nesmírně zábavné, v obou moderních generacích.

O to víc mrzelo, že Nissan roky projekt nástupce odkládal. Už příští rok v říjnu, kdy začíná tokijský autosalon, se dočkáme studie. Je to symbolické, v říjnu uplyne přesně 50 let od doby, kdy automobilka představila svůj první sportovní automobil.

Nástupce modelu 370Z tak má zelenou. Kdy se na světlo světa dostane sériové provedení, ale zatím není známo. Dobrou zprávou je, že pokud projekt na poslední chvíli nezaříznou zlomyslní účetní (sportovní kupé bývají prodělečná), dočkáme se jej.