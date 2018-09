fra, Novinky

Nádherné kupé s efektními tvary, které načrtnul šéf designu automobilky – světoznámý Peter Schreyer, mělo průhlednou přední kapotu, pod níž byly vidět pružicí jednotky typu pushrod a jinak nic. Proč by také mělo. Tohle byl elektromobil.

Auto se líbilo a teď je potvrzeno, že se bude vyrábět. To je ta dobrá zpráva. Ta špatná je, že cena bude enormní, protože nepůjde o sériovou výrobu, ale jen o limitovanou edici. Takže to bude to nejdražší, co si kdo bude moct ze značky Genesis koupit.

Genesis Essentia

Interiér je také hodně zajímavý.

Základ zase elektrika

Podle představitelů automobilky není důvod, aby auto nebylo vyráběné. Vše, co bylo na konceptu, je jednoduše přenositelné do výroby. Jediným problémem budou křídlové dveře, ale to se vyřeší, protože Peter Schreer je prostě pryč dát nechce.

Automobilka ale nebude pro vůz vyvíjet speciální základ. Už nyní se totiž pracuje na elektrické platformě, která se dostane do standardních modelů firmy Genesis. Essentia by se tak měla dočkat výroby podle toho, jak se podaří platformu dodělat. Mělo by to být někde mezi roky 2021 a 2022.

Kdo nechce čekat, ten si bude moct koupit nové SUV, které sice bude mít spalovací motor, ale objeví se už příští rok a prodávat se začne v roce 2020.