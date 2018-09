fra, Novinky

Ferrari 812 Superfast je úžasná věc už sama o sobě. Jenže když má ještě něco originálního, co nemá nikdo jiný, tak stoupá na ceně. Unikátní vozy na ceně samozřejmě neklesají. Naopak. Ale na to asi bohatý zákazník, který přišel k dealerovi luxusních aut H.R. Owen, nemyslel. Spíš chtěl mít automobil opravdu zajímavý, když už do něj investuje tolik peněz (cena je někde kolem osmi miliónů korun za základní model).

Barva Blu Scozia Opaco je přesně definovaná a v historii značky už byla použita několikrát. Líbí se vám?

FOTO: H.R. Owen

A tak vznikl vůz, který připomíná automobil z roku 1960, Ferrari 250 SWB Berlinetta Competizione slavného závodníka. Je lakován speciální barvou Blu Scozia Opaco a doplněn bílým pruhem nad předními blatníky a kruhy na dveřích. Samozřejmě že se nejedná o žádné vinylové nálepky, ale o skutečné lakování. Pokud byste ale někde natrefili na jiné ferrari, které bude mít podobnou barvu, pak byste měli vědět, že v historii značky bylo touhle přesně definovanou barvou nalakováno už skoro 350 aut.

Samozřejmě že si k laku nechal majitel dát i pár doplňků do interiéru, jako jsou bílé pruhy na prošívání sedadel na volantu apod. Také je tu použito víc karbonu.

Cena výsledného vozu samozřejmě zveřejněna nebyla.