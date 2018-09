mb, Novinky

„Nezapomínáme ve snaze o co největší efektivitu na cestovatele?” ptá se Volvo. A pokud často létáte, tuhle otázku jste si určitě položili také s tím, jak se s tlakem na co nejnižší cenu letenky oklešťují služby některých aerolinek.

Nový koncept 360c to má změnit a ani analogie s leteckou dopravou není plánům švédské automobilky příliš vzdálená. Představuje vůz, tedy, slovy Volva „prostředek k zahájení debaty”, který se může stát kanceláří, obývákem anebo ložnicí podle toho, co od něj chcete.

Hledáte místo pro spalovací motor? Koncept 360c je samozřejmě elektromobil.

FOTO: Volvo 4x

Dojíždíte denně do města za prací? Dnes sedíte za volantem a musíte se věnovat provozu. Na palubě 360c byste mohli už pracovat, považovat dobu jízdy za součást pracovní doby. Pokud vaše zaměstnání nevyžaduje fyzickou přítomnost na pracovišti, zcela by odpadl stres z toho, že přijdete pozdě, protože byste už v práci byli.

Anebo v případě, že na pracovišti být musíte, byste cestou mohli ještě spát, snídat nebo si číst noviny. Vůz by vás vysadil před vstupem a pak by sám odjel zaparkovat, příp. se nabít, kdyby na cestu domů nezbývalo dostatek „šťávy”.

Snídani či čtení knihy za jízdy si budete moci užít, i když budete na palubě sami.

Stejně tak je kabina 360c využitelná pro výlety s dětmi. Nemuseli byste je zpoza volantu okřikovat, aby vzadu nehlučely, a ony by tři minuty po startu dvouhodinové jízdy nevznesly otázku, kdy že už tam budeme. Mohli byste se s nimi celou cestu bavit třeba nad leporelem či nějakou deskovou hrou.

„Autonomní řízení (...) nám otevře nové a vzrušující obchodní modely a dovolí zákazníkům strávit čas v autě tím, čím budou chtít,” říká Hakan Samuelsson, šéf Volva. Samozřejmě pokud v autě nechtějí sami řídit – ti, co rádi točí volantem, by k 360c potřebovali ještě jedno auto pro zábavu.

Cestou můžete i pracovat, boční okna i stůl fungují i jako displeje.

Automobilka vidí 360c i jako „potenciálně lukrativní konkurenci” krátkým letům, zhruba do tří set kilometrů vzdálenosti. Totiž když k době letu přidáte nutnost dojet na letiště, být tam dost včas na to, abyste stihli nastoupit, a pak v cílovém městě dojet z letiště do místa určení, některé cesty je rychlejší absolvovat autem.

Pokud byste k takové cestě měli něco jako Volvo 360c, mohli byste v tu dobu pracovat, spát, sledovat film, zkrátka dělat cokoliv, co byste si přáli. To vše v komfortu srovnatelném s první třídou letadla, ale bez front, hluku, bezpečnostních kontrol a vůbec ostatních lidí.

Hlavně ale koncept umožňuje cestovat komfortně, bez lidí okolo, s dostatečnou prostorností, a to i když nechcete řídit a nemůžete si dovolit osobního šoféra.

360c ovšem nepředpovídá nějaké jedno, konkrétní auto, které by se mělo za tři, pět, deset let dostat do prodeje. Na to je technologie autonomní jízdy ještě příliš málo vyvinutá. „Koncept 360c považujeme za výchozí bod pro diskuzi, jejímž výsledkem budou nápady a odpovědi, které nám napovědí o této budoucnosti více,“ prozradil Mårten Levenstam, senior viceprezident pro korporátní strategii Volva.