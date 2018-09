fra, Novinky

Na setkání automobilové krásy a síly v Pebble Beach se objevila verze PB18 E-Tron. Tenhle sporťák měl pod kapotou tři elektromotory, které měly v součtu 500 kW. A právě k němu se váže celý tenhle příběh. Tohle auto by totiž mělo být jakýmsi předskokanem právě pro ten sériový vůz, který vyjede za čtyři roky.

Audi R8 V10 RWS

FOTO: Audi

Neříkáme, že to bude přesně tohle auto. Jen prostě s konceptem chtěla značka poprvé otestovat, co na to zákazníci. A když se nevzbouřili, tak to přijde. Automobilka totiž kvůli ekologickým limitům postupně odebírá velké motory, takže kromě RS6, RS7 a SQ8 dnes už prakticky nekoupíte klasický osmiválec. A bude hůř. Postupně by se měly rušit i tady a nahrazovat něčím ekologičtějším.

Audi PB18 E-Tron

Audi PB18 E-Tron

U R8 to bude čistě elektrický pohon. Ostatně je to logické. Sporťák musí mít super zrychlení, což elektromotor s největším točivým momentem u nejnižších otáček splní. Navíc není problém katapultovat výkon pomocí použití samostatných elektromotorů na každé kolo. Takže nová R8 by podle informací měla mít až 1000 koní a zrychlení na stovku za dvě sekundy. To jsou krásná čísla. Jen fanoušci opravdových klasických aut asi nebudou nadšeni. Ale taková je doba. Audi chce do roku 2025 prodávat ročně asi 800 000 elektrifikovaných aut (tedy elektromobilů i hybridů).