Novinky

Je to vůbec poprvé, co se samořízené vozidlo amerického počítačového gigantu během testů stalo účastníkem nehody. Zhruba pět kilometrů od kalifornského sídla společnosti podle záznamů popojíždělo SUV Lexus RX450 rychlostí nižší než dva kilometry v hodině, aby mohlo odbočit, když do jeho zadní části naboural Nissan Leaf, který jel rychlostí něco přes dvacet kilometrů v hodině. Obě auta skončila s poškozením, nikdo však nebyl zraněn.

Server připomněl, že Apple v květnu v kalifornských ulicích testoval 55 samořízených aut, což je více než kterákoli jiná společnost, kromě pobočky General Motors Cruise, která jich zkoušela 104.

Apple výsledky testů svých autonomních vozidel nezveřejňuje. Agentura Reuters uvedla, že v roce 2016 společnost nicméně vyzvala americké dopravní regulátory, aby testy těchto vozů neomezovali. Povolení ke zkouškám dostala firma loni.