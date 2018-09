fra, Novinky

Název Dethleffs asi ze silnic znáte. Spousta karavanů a obytných přívěsů se honosí tímto jménem. A tahle firma připravila zajímavou světovou novinku – přívěs E.Home Coco. Ten je zvláštní hned z několika důvodů.

Akumulátorový král

Tak především má pod podlahou velký akumulátorový set, který čítá kapacitu 80 kWh. To je opravdu hodně. Nissan Leaf má polovinu. Důvod je samozřejmý – akumulátory fungují jako zásobárna energie pro kempování. Jenže nejen to. Fungují i jako zásobárna energie pro pohon přívěsu a také jako zásobárna energie pro dům, pokud jej připojíte k domácí chytré síti.

E.Home Coco na první pohled není nijak výjimečný

Přívěs má na střeše navíc solární panely, takže pokud nebude stát v garáži nebo pod plachtou, může fungovat jako solární elektrárna a v rámci chytré domácí sítě pak akumulátory jako zásobárna energie pro chvíle, kdy slunce nesvítí.

Když s přívěsem majitelé vyjedou, prostě jej odpojí, protože domácnost stejně v nepřítomnosti energii nepotřebuje. Akumulátory pak začnou pracovat jinde.

Jízda jak bez karavanu

Dethleffs vytvořil tenhle koncept proto, že se stále více rozmáhají elektromobily. A za ně jen tak karavan nedáte, protože se neúměrně zvýší spotřeba energie na cestách, když táhnou tolik kilogramů. Jenže karavan má dva elektromotory. Každý s výkonem 40 kW. Ty fungují jako pohon, takže po nastavení v systému (lze i mobilním telefonem) auto může táhnout přívěs těžký ne 1000 kg, ale třeba jen 100 kg. Navíc je možné díky elektronice vytvořit stabilizaci, takže ani vyšší rychlost neznamená problémovou jízdu.

Náprava s elektromotory v nábojích

Další zajímavost – přívěs lze odpojit a pak jej teprve zaparkovat. Přes mobilní aplikaci se prostě přívěs ovládá jako auto a jednoduše se zaparkuje tam, kam je zapotřebí.

Bohužel je to zatím jen koncept, takže nebylo uvedeno, na kolik by takový karavan vyšel, ale nápad je to jistě zajímavý.