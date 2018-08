fra, Novinky

Lada nikdy nekomentovala, jestli bude, nebo nebude nástupce legendárního terénního vozu. Jistě, spousta lidí řekne, že slovo legendární by si představovali u jiných aut, ale čtyřicet let téměř bez změny je přece jen na tu legendu už docela solidní předpoklad.

Každopádně nový koncept by mohl být první vlaštovkou, že časy se v Togliatti mění a z Nivy by se mohl stát crossover. Tedy pokud o to bude trh stát. A koncept by to měl zjistit. Zatím to je jen nefunkční maketa, takže o technice mluvit nemusíme, ale design auta je vcelku zajímavý.

Lada 4x4 Vision

Velké X na dveřích by sice v reálu chytalo dost špíny, ale vypadá výborně. Je tu i několik zajímavých detailů, které odkazují právě na Ladu Niva. Nevidíte je? Tak se podívejte, kde má auto blinkry. Ano, nahoře nad světly. Nebo ty výdechy na zadním sloupku…

Každopádně koncept vypadá hodně agresivně a dost moderně. Že v Rusku už operují s nejmodernějšími technologiemi, víme, když třeba tento týden byla představena Putinova limuzína i pro soukromé zákazníky, kde přístrojovou desku nahrazují digitální displeje. [celá zpráva]

I tady tak vidíme makety digitálních přístrojů, ale potěší, že konstruktéři nezapomněli na otočný ovladač, kterým by se měnil pohon kol. Takže kdyby za dva tři roky auto přece jen vyjelo z továrny v sériové podobě, třeba by i mělo pohon na všechna kola.