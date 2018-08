mb, Novinky

Porsche 959 je právem ikona 80. let - je to první porsche s pohonem všech kol a v roce 1986 bylo s maximálkou 317 km/h nejrychlejším silničním voze na světě. Ve své době bylo považováno za nejpokročilejší sporťák vůbec.

Jednak z těchto důvodů, a jednak proto, že jich bylo vyrobeno jen 337 kusů, se dnes ceny ojetých kousků pohybují klidně i vysoko nad miliónem eur (25,7 miliónu korun). Kolik tak může stát vrak 959?

Havarované Porsche 959, prodané v aukci

Jak ukazuje výsledek aukce pořádané domem Mecum, 467 500 dolarů, tedy zhruba 10,4 miliónu korun. Vůz změnil majitele v sobotu na aukci v kalifornském Monterey.

Je to varianta Komfort, tedy ta luxusnější ze dvou nabízených. Vzniklo jich 294 kusů - zbytek byly verze Sport, které jsou dnes ceněné mnohem víc - a tenhle kousek měl za sebou necelých 6 tisíc kilometrů, když přišla nehoda.

Podle popisu aukce byl vůz zrovna převážen v uzavřeném přívěsu, který se ale uvolnil, sjel z dálnice a narazil do stromu. Jeho rychlost při nárazu byla dostatečná na to, aby strom prorazil čelní stěnu a vážně poškodil porsche uvnitř.

To je ale všechno, co aukční dům k vozu uvedl. To, a fakt, že tahle 959 je schopná se pohybovat vlastní silou. Ovšem, jen velmi pomalu, protože místo pravého předního kola je garážový vozík. Kompletní rozsah poškození není známý.

Porsche 959 sloužilo svým způsobem jako demonstrace toho, že koncepce motoru vzadu je životaschopná i v konkurenci supersportů s motorem uprostřed. Jeho plochý šestiválec o objemu 2,8 litru a se dvěma turbodmychadly pochází ze závodního modelu 962 a dává 450 koní.

Karoserie i šasi využívají kromě oceli také nomexu, hliníku a kevlaru a kola jsou vyrobena z hořčíku. Zmíněný titul nejrychlejšího vozu světa ovšem 959 nezůstal dlouho - už v roce 1987 ho překonalo Ferrari F40.