Ve své podstatě představuje yaris GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring) šílený a v dnešní době zdánlivě nerealizovatelný nápad. Nemá totiž nic, co by připomínalo všudypřítomnou snahu šetřit palivo, např. start-stop. Nemá dokonce ani nápovědu, jaký kvalt máte zařadit.

Tahle krabička se naštvaně jen netváří.

Toyota si je vědoma faktu, že zapálené řidiče baví řadit manuálně. Spojka je tuhá jako u skutečného sporťáku, ale zabírá plynule a nekouše. Trochu horší to je s kulisou řazení - nepatří k nejpřesnějším, takže je složitější se naučit řadit rychle. A plyn je od brzdy vážně daleko na pohodlné meziplyny při podřazování.

Sžít se s tímhle autem chvíli trvá, ale pak vás odmění opravdu zábavnou jízdou ze staré školy. Už jen to, s jakou vervou 212 koní žene 1 135 kg vpřed, a s jakou roste chuť motoru táhnout, čím vyšší číslo ukazuje otáčkoměr, je prudce návykové.

Obrovský kompresor pod kapotou ukáže, které auto ze čtyř set vyrobených máte.

Jen chvíli poté, co jsem si ho převzal, mě přepadla chuť s ním vyrazit do zatáček. Vykašlat se na všechno, co jsem ten den slíbil zařídit, a pravým kotníkem vycucnout nádrž někde v kopcích. Nemůžete na to ale skočit hned, s yarisem GRMN nejde jezdit okamžitě na plný plyn.

Sedačky jsou naprosto perfektní - pohodlné a pevné zároveň.

To proto, že s ním při ostré jízdě máte plné ruce práce. Pokud zatáčku projíždíte pod plynem, drží jako přibitý, a díky samosvornému diferenciálu můžete přidat o to dřív a o to víc. A je vlastně úplně jedno, jak (ne)kvalitní je pod vámi asfalt. Při prudkém brždění se však záď svíjí, a když ho skládáte do zákruty přes horizont, musíte si hlídat přenosy váhy, aby auto jelo tam, kam chcete.

Že na něj potřebujete pevnou ruku, je skoro slabý výraz. Občas mi přijde, že se s ním musím trochu prát, aby dělal, co chci. Ovšem, je třeba mít na paměti, že tenhle kousek má za sebou asi 10 tisíc novinářských, a tedy opravdu náročných kilometrů.

Nedá vám nic zadarmo, za volantem vážně musíte pracovat.

Týden s Yarisem GRMN mě neskutečně bavil a nelitoval jsem ani koruny natankované do nádrže a prohnané motorem. Jaká že byla spotřeba? V průměru 10,7 litru na sto, ale to jen, aby to bylo zaznamenané. Není to totiž podstatné; tohle auto mění benzín v řidičskou radost.

Strašně moc mě bavil, i přes fakt, že na něm novinářské kilometry byly znát.

Přesto bych si ho za vlastní peníze nepořídil. Ne, pokud za něj Toyota chce - tedy, chtěla, už je vyprodané - 850 tisíc korun. Jsem si vědom toho, že 250 tisíc stojí krabička a zbylých 600 tisíc je za motor, podvozek a exkluzivitu, ale jakkoliv dobrý yaris GRMN je, 850 tisíc je prostě příliš.