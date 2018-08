fra, Novinky

Už ty první vizualizace ukazovaly, že tohle nebude jen tak nějaký obyčejný koncept. Že to bude pěkné auto, které naváže na rok starý koncept Prototype 9. [celá zpráva]

Realita to potvrdila, a navíc ukázala i to, že vůz se dost odkazuje na ten moc pěkný koncept z ledna tohoto roku s názvem Q Inspiration. Jenže tohle je speedster fantastických křivek a elegance. Nádherný je ten nápad zvednutého oblouku za hlavou řidiče, který se prohýbá na místo případného spolujezdce, ale do negativní prohlubně.

Nádherný profil vyzdvihuje jednoduchost tvaru

Škoda že to je jen koncept.

Ostatně ten trojúhelníkový tvar se opakuje na mnoha místech karoserie, ať jsou to vstupy vzduchu na předním nárazníku či před zadními koly na bocích. Skvěle doplňují čistou a jednoduchou karoserii, která se nesnaží udivovat nějakými obřími maskami chladiče (ani nemusí, protože jde o elektromobil), extrémními křídly, tvary a vyzývavými dekory.

Desítka se prostě moc povedla a naživo ji lze spatřit na výstavě automobilové krásy, která právě probíhá v Pebble Beach.

Detail na vlnobití

Je to jen pro jednoho člověka