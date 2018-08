fra, Novinky

Ford Ranger Raptor je auto, které asi bude znamenat lásku na první pohled pro mnoho kluků. Je to totiž pořádný teréňák, žádné ořezávátko, a navíc se silným motorem a pružením, které je přímo stavěné na skákání!

Značka zvolila hodně netradiční místo premiéry – herní veletrh Gamescom. Ale proč ne, vždyť auto se zároveň představí jak v realitě naší, tak i té virtuální. Bude součástí hry Forza Horizon 4.

Ale zpátky do té reality. Čekali jsme, že auto bude mít trochu jiný motor. No, dostalo dvoulitrový naftový agregát, který produkuje celkem slušných 213 koní a 500 N.m. Ale stále je to diesel a ve srovnání s F-150 přece jen docela ztrácí. Hlavní výhodou je ale podvozek. Ten prošel generální úpravou, která z pracovního nástroje udělala nástroj zábavy. Nápravy a pružení totiž jsou uzpůsobeny na vysoké rychlosti, a to i v terénu, a dokonce i na skákání. Základem jsou nové hliníkové závěsy, které krotí pořádné tlumiče Fox o průměru 46,6 mm. Vzadu je pak Wattův přímovod, který optimalizuje vedení kol (známe ho třeba z Opelu Astra).

Hodně zajímavé jsou i brzdy. Sice mají jen dvoupístkové třmeny, ale kotouče mají průměr 332 mm na všech kolech! Samozřejmě že nejsou moc vidět, i když kola jsou celkem velká, když pneumatiky BF Goodrich mají rozměr 285/70 R17.

Samozřejmě se změnila ještě spousta dalších věcí, jako je třeba přidání jízdního režimu Sport nebo Baja pro jízdu na dunách a s možností pořádných skoků. V Interiéru je velká navigace, která má takovou zajímavou vychytávku. Pokud auto opustí silnici, navigace si místo zapamatuje a může pak řidiče navést zase zpátky.

Ford bohužel neoznámil cenu. Jen víme, že na trh přijde na začátku roku 2019.