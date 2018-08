František Němec, Novinky

Naší redakcí prošlo za ty roky už několik kempinkových vozů. Mnoho z nich bylo i z koncernu Volkswagen. Namátkou si vzpomínáme na test Volkswagenu California nebo ještě netradičnějšího dodávky-stanu VW Caddy Maxi Beach.

Jenže tentokrát jsme měli úplně obyčejný Volkswagen T6 kombi, který si můžete koupit kdykoli, kdekoli a požívat ho jako rodinný autobus, služební vůz na stavbu nebo jako dodávku. A ve chvíli, kdy přijdou prázdniny a vy máte pocit, že chcete utéct za hranice města i všedních dnů, tak vyndáte z garáže jeden takový zvláštní box s názvem Nestbox Roamer od firmy Nest by egoé, upevníte ho do kufru a máte z auta obytný karavan.

Něco málo o voze

Nebudeme tentokrát testovat auto, protože není tak podstatné. Podstatné je to, že ta vestavba se může implementovat i do dalších velkých i menších dodávek, takže je vlastně univerzální. Přesto… Základem pro tenhle test byl klasický Volkswagen T6 kombi s naftovým dvoulitrem o výkonu 110 kW, manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem všech kol. Je to super auto, které lze srovnat s osobním vozem po všech stránkách a přitom s prostorem hodným autobusu. Podvozek perfektně pracuje i za vyšších rychlostí a bylo neuvěřitelně překvapivé, jak si poradil i s opravdu ráznými změnami směru. Jsou auta, u kterých máme mnohem menší pocit jistoty, i když jde o klasické osobáky.

Tohle auto může jezdit na stavbě, může vozit početnou rodinu a také může fungovat jako karavan.

FOTO: František Němec, Novinky

Zleva doprava: Stop-Start systém, parkovací systém, klimatizace, stabilizace, uzávěrka diferenciálu, hill asistent. Prostě luxus

FOTO: František Němec, Novinky

Dost nás bavil motor, který je k tomuto typu vozu ideální. Není to žádný velký sportovec, ale 130 km/h zvládá i v plném zatížení s jistotou, nemá problém tlačit ručičku rychloměru ještě dál a dál, a přitom nakonec průměrná spotřeba za celý test, a dokonce i ta dlouhodobá dle počítače (více než 700 km), byla 7,8 l na 100 km. A to tu je pohon všech kol! Ten dělá z auta dobrého pomocníka i do horšího terénu, zvlášť když na zadní nápravě lze uzamknout diferenciál.

Na vysoké sezení si člověk hned zvykne, stejně jako na to, že na rozdíl od mnoha konkurenčních vozů této kategorie, tady ani po 20 000 ujetých kilometrech nezadrnčel jediný plast.

Pojďme kempovat

Firma Nest by egoé je naše. Ano, vyrábí se v Bílovicích a autoři jsou Češi. Jednoznačně hned na začátek říkáme „zlaté české ručičky“. Představte si, že tohle je jakýsi modulární systém, který si může pořídit skoro každý. Základem je kovový rám obložený březovou překližkou. Je to takový box, do kterého se mohou vsunovat různé moduly. My měli vlastně kompletní vybavení. Po odjištění dvou krajních pojistek vyjede celý spodní díl ven. A objeví se klasická autolednice na pravé straně, uprostřed gumový skládací dřez, vedle něj sprchová hlavice a zcela nalevo pak dvojice plynových hořáků.

A o tohle tu jde - tuhle krabici lze vyndat a uskladnit v garáži. když přijde čas, je z auta kempingový vůz

FOTO: František Němec, Novinky

Takhle se vytáhnou spodní zásuvky a objeví se pojízdná kuchyně

FOTO: František Němec, Novinky

Když poodkryjeme to, co je pod nimi, odhalíme celou tu jednoduchou a přitom výbornou techniku. Firma sem dokázala dát klasický kempinkový dvouplotýnkový vařič, pak dvě dvanáctilitrové nádoby na vodu, které jsou autospojkami připojeny k čerpadlu. To z nich dostane vodu právě do spršky, kterou se můžete sami opláchnout nebo jí opláchnout špinavé nádobí. Samozřejmě že čerpadlo, stejně jako lednice, jsou poháněny ze zásuvky zapalovače.

Pak tu nacházíme postrkané různě malé boxíky na drobnosti, jídlo, nádobí, jsou tu šuplíky i výsuvná pracovní plocha s kuchyňským prkýnkem a nožem.

Další důležitou součástí (opět volitelnou) je spací nástavba. Nahoře na boxu je skládací rošt, na který se rozloží matrace. Rošt se ovšem musí položit na podélníky, které se zaháknou na box a sklopená sedadla. Tyhle podélníky jsou asi nejslabší stránkou. Jsou to prostě dlouhé klacky. Překáží, za jízdy rachtají a vůbec jsou dost neskladné.

Kompletní lože pro turisty

FOTO: František Němec, Novinky

Naše zkušenost „prvorozkládače“ zní: postel jde na první dobrou rozložit za 2 minuty a 47 sekund.

Výhody a nevýhody

Hlavní výhodou celého Nestboxu je to, že přes rok může být box uskladněn v garáži a auto může sloužit naplno. A když přijde dovolená, jednoduše se naloží, upevní do ok v podlaze a vyrazí se za dobrodružstvím.

Druhou výhodou je možnost volby. Jsou různé šířkové verze, takže je možné instalovat box i do aut, jako je třeba Volkswagen Caddy nebo Land Rover. Chcete lednici? Objednáte si ji. Chcete postel? Objednáte si ji. A všechno je mnohem levnější, než kdybyste si pořizovali speciální karavan. Tenhle komplet, který jsme měli v autě, stojí 84 900 Kč. Samozřejmě že firma nabízí i další možnosti, jako je třeba instalace zvedací střechy.

Jaké jsou nevýhody? Přes box se lze jen těžko dostat k věcem, které jsou uložené za ním. U tohoto vozu se lze ještě dozadu dostat přes odklopené sedadlo, ale třeba v Land Roveru to musí být solidní akrobatický výkon. Druhou nectností jsou výše zmíněné neskladné podélníky. Třetí je, že firma možná měla víc myslet na to, jak součásti pevněji ukotvit. Jde o to, že při jízdě se Nestbox dost ozývá. Je to, jako byste jeli s bednou plnou nářadí. A to na delších cestách už trochu vadí.

I přes ty chybky jsme rádi, že něco takového vzniklo. Tento nápad může udělat z mnoha aut jednoduchý kempinkový vůz, který se ovšem vejde všude a zaparkuje jej kdekoli.