fra, Novinky

Jedno z nejkrásnějších historických aut Aston Martin DB5 přišel ke své slávě hlavně kvůli agentu s kódovým označením 007. James Bond v něm odjezdil nejednu misi a bohužel leckdy auto schytalo dost tvrdé rány.

Neprůstřelná stěna stále funguje.

Kompletní ovládací centrum bojové techniky

Asi to nejlepší vystoupení měl vůz v dílu Goldfinger. A právě tohle auto plné fantastických vylepšení se bude znovu vyrábět. Ano, dalších 25 vozidel AM DB5 spatří světlo světa a budou mít všechny tyhle speciality, jako jsou třeba výsuvná pancéřová ochrana zadního skla, otočný držák na SPZ apod. Aston Martin chce, aby auta byla co nejvěrnější, takže do tohoto podniku jde ve spolupráci se společností EON Productions, což je produkční firma pro filmy o agentovi 007. Každý detail musí být vychytaný, a tak se na autě bude podílet i Chris Corbould, který získal Oscara za speciální efekty ve filmech o Jamesi Bondovi.

Auto bude stát 3,5 miliónu dolarů, což je asi 79 miliónů korun, a samozřejmě u nás by na silnice nesmělo. Každopádně první vůz by měl být vyroben v roce 2020.

Interiér vozu má samozřejmě i tlačítko katapultu.