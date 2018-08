mb, Novinky

Alfréd je mistr v jemné jízdě, takže na zadní sedačce svého rollse se máte jako v bavlnce. Jenže vždycky může přijít nečekaný výmol anebo potřeba prudce zabrzdit. A pokud si zrovna v tu chvíli naléváte Dom Pérignon, můžete ho rozlít, a to by byla škoda.

Proto si BMW nechalo patentovat způsob, jak plnit flétnu zespoda, nikoliv shora z láhve, jak to bylo doposud běžné. Prostě ji zacvaknete do držáku, zmáčknete tlačítko a šampaňské do ní nateče zespoda.

Podle webu AutoGuide, který zprávu přinesl, by měl systém fungovat podobně jako čepování piva „Bottoms Up”. Zacvaknutím do držáku se otevře ventil ve sklenici i v držáku a pustí dovnitř správné množství nápoje.

Systém BMW má obsahovat dva zásobníky, takže si budete moci vybrat, na které šampaňské zrovna máte chuť. Nápoje lze i míchat, takže vám vůz může teoreticky připravit i gin s tonikem. O automatizovaném systému krájení citrónu ovšem zprávy nemáme.