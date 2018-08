fra, Novinky

Samozřejmě, vždyť modely SUV se dnes zaklíná snad každá automobilka – od amerického Lincolu až po čínské Nio. Alfa Romeo potřebuje nějaké záchytné lano, které by skomírající značku opravdu zachránilo. Efektní SUV Stelvio se sice prodává dobře, ale zase na zázračné uzdravení značky to není. A tak budou muset přijít modely, které budou menší, levnější, aby si je mohl dovolit i ten, kdo má do kapsy hlouběji.

Potvrzuje to i Roberta Zerbi, vedoucí prodejů pro evropský trh. „Novým modelem chceme zaujmout zákazníky do 30 až 40 let. Velikostně a tvarově pak zaplní mezeru mezi modely Giulietta a Stelvio. Auto prý má vypadat originálně, takže to nebude zmenšenina stelvia. Bude zábavnější, efektnější a modernější.

Alfa Romeo MiTo

Modelem, který uvolní místo, bude malé MiTo. Tohle auto se na trzích nikdy extra neujalo. I Alfa Romeo si uvědomila, že zákazníci chtějí i v téhle třídě aut pět dveří. A to model nenabízí. Stejně tak nejde o autě říct, že by bylo nějak prostorné, zábavné nebo efektní. A zákazníci to pochopili.