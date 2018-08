Světový unikát: Vesnice v Himálaji má flotilu 42 starých land roverů

Ve vyasfaltované České republice si člověk těžko představí, že by do jeho vesnice bylo možno dojet pouze terénním automobilem. Sandakphu, malá víska v Himálaji, však spoléhá na staré land rovery. Tomu nejstaršímu je jednašedesát let.