mb, Novinky

Každý fanoušek automobilů má nějaké vysněné auto, které by chtěl vlastnit. Protože ale tahle auta obvykle bývají supersporty, většina z nás může hovořit o štěstí, když se jim v tom autě podaří aspoň jednou svézt. [celá zpráva]

Pokud k vašim autům snů patří Pagani Zonda anebo původní Ford Mustang, máme špatné zprávy - nejsou to údajně dobrá auta. V rozhovoru pro Sunday Times to řekl Lewis Hamilton, čtyřnásobný mistr světa formule 1 a na počet vítězství aktuálně druhý nejúspěšnější pilot v historii po Michaelu Schumacherovi.

Zonda zní nádherně, ale na řízení je vážně špatná



„Zonda se řídí příšerně. Je to nejlépe znějící auto, které vlastním, ale po stránce jízdních vlastností je nejhorší,” uvedl Hamilton na adresu italského supersportu s atmosférickým dvanáctiválcem od Mercedesu.

Patří ke zhruba patnácti autům, které Hamilton vlastní, ovšem není to „obyčejná” zonda - ta jeho se jmenuje 760LH, protože má 760 koní a iniciály majitele jsou LH. Kromě toho také má manuální převodovku, která se do zondy v té době už běžně nedávala.

Podobný odsudek se dostal také mustangu z roku 1967. „Pořídil jsem si Shelby Mustang GT500, protože jsem viděl Steva McQueena řídit mustang v Bullitovi. Nádherné auto, ale strašný krám. (...) Nejezdím s ním,” říká šampion.

Má také dvě laferrari a dva originální Shelby Cobra 427



V jeho malé sbírce jsou také dvě laferrari - červený hardtop a bílý kabriolet Aperta -, jedno z osmdesáti vyrobených Ferrari 599 SA Aperta a originální Shelby Cobra 427 z roku 1966, jehož koupi konzultoval se samotným Carollem Shelbym několik týdnů předtím, než tento slavný konstruktér zemřel.

Lewis Hamilton v jednom ze svých Shelby Cobra 427

FOTO: Profimedia.cz

Tehdy to byl dle Shelbyho slov nejlepší kousek, který byl zrovna na trhu. Hamilton si tedy později koupil ještě jednu Cobru 427, tentokrát však ročníku 1967, a s tou jezdí. Tu o rok starší chce uchovat v co nejlepším stavu a s co nejmenším kilometrovým proběhem.

Obecně se snaží u svých sporťáků uchovat nízký proběh, a tedy vyšší hodnotu. „V LA mám odtahovku s řidičem. Když mě přestane bavit jezdit, zavolám mu a on vůz naloží a odveze zpátky do garáže,” uvedl Hamilton.