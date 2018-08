fra, Novinky

Tyto takzvané exoskeletony nejsou ničím novým. Už dávno se o nich mluvilo a některá povolání je už využívají. Jde o jakési mechanismy, které využívají svou energii pro zvýšení síly pohybu člověka. V továrnách v Michiganu a ve Flat Rocku tak pomáhají dělníkům zvedat na lince těžké předměty.

Vždyť si představte, že byste měli osm hodin zvedat nad hlavu předmět, který váží třeba jen pár kilogramů. To prostě nejde. Exoskeleton v tom pomůže a pracovníci si ho pochvalují. EksoVest, jak se tento přístroj nazývá, je pro ně záchranou. „Nechci, aby nám ho někdy vzali,“ říká Nick Gotts, pracovník továrny. „Můžu dělat cokoliv nad hlavou. A nemít tuhle práci, neměl bych žádnou práci.“

Exoskeleton podporuje ruce i záda

FOTO: Ford

Zkuste držet v této poloze osm hodin denně vrtačku...

FOTO: Ford

Proč o tom mluvíme, když jde o technologii už rok starou? Protože ten rok fungoval „obleček” ve zkušebním provozu. Ford testoval, jestli se vyplatí investovat do této podpůrné vesty, jestli nebude mít nějaké chyby apod. Firma Ekso Bionics, která vše navrhla a vyrobila, ale během roku pravidelně chodila do závodů a snažila se získat co nejvíc informací o funkčnosti systému. Lehké úpravy a hlavně tisíce hodin zkušeností znamenají, že Ford přechází z testovacího režimu do ostrého provozu.

Postupně se tak rozšíří tyto vesty do všech závodů po celém světě. Zaměstnanci si je oblíbili i z toho důvodu, že vlastně vyrovnávají jejich síly s roboty, kteří se neustále tlačí na jejich pracovní místa. Takže lidé nyní mají nyní jak náskok díky schopnostem se rozhodovat, tak i v tom, že se tak snadno neunaví.