mb, Novinky

O Jeremym Clarksonovi, hvězdě britské automobilové show Top Gear a později The Grand Tour, lze říci hodně věcí, ale rozhodně ne to, že by za svůj život řídil málo aut. Přesto za nejvíc cool auto označil čínskou limuzínu Hongqi L5.

„Není to nejlepší auto, které jsem kdy řídil, ale téměř jistě je nejvíc cool,” uvedl předminulý týden u fotky vozu na svém profilu na sociální síti Drivetribe. Toto novější video ho ukazuje za volantem Hongqi L5 v Číně. Podle videa tam natáčel klip do třetí řady show The Grand Tour.

Automobilka Hongqi vyrábí luxusní vozy pro čínský trh už od roku 1958; je součástí koncernu FAW. Její jméno, Hongqi, znamená „červená vlajka” - symbol komunistického vedení země.

Model L5 přišel na svět v roce 2014 a je poháněn šestilitrovým dvanáctiválcem o výkonu 408 koní a 550 N.m. To není moc, uvážíme-li délku vozu 5,6 metru a váhu 3 150 kg. Slouží zejména státníkům a státním návštěvám, ale je k mání i běžným smrtelníkům. Tedy, pokud si ho můžou dovolit - jeho cena je 5 miliónů jüanů, tedy asi 16,2 miliónu korun.