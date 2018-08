fra, Novinky

Šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess chce udělat ze značky Seat něco tak slavného, jako byla dříve Alfa Romeo. Ano, je důležité zdůraznit to slovo dříve. Dnes se Alfa Romeo sice snaží zachránit a vyšplhat zase zpátky na piedestal, ale 85 691 prodaných vozidel za rok 2017 je stále příliš málo, aby se dalo mluvit o úspěchu.

Seat tak nechce opakovat chyby, které udělal koncern Fiat, a naopak chce vzít to podstatné a implementovat to do Seatu. Podle šéfa koncernu má dnes Seat mnohem lepší mix modelů, než měl třeba před pěti lety. Dnes si vybere každý. A po vytvoření samostatné značky Cupra se může opřít i o skutečně sportovní auta. Vždyť prvním modelem cupry bylo SUV Ateca, které nabízí výkon dvoulitrového motoru na hranici 300 koní (221 kW)! To je do nedávna neuvěřitelná hodnota na tak malé SUV. I dynamické hodnoty vozu, tedy zrychlení na 100 km/h za 5,4 s a maximální rychlost 245 km/h se směle mohou porovnávat s vozy Alfy Romeo.

Alfa Romeo Giulia měla být záchranou značky. Zatím to tak nevypadá.

Samozřejmě že jsou tu jistá specifika. Zatímco Seat spoléhá na koncernovou jednoduchost, Alfa Romeo byla vždy za „modelku“ motoristického světa. SUV od Alfy Romeo se snaží přesouvat sílu na zadní kola, SUV od Seatu používá hlavně ta přední.

Herbert Diess má jasno. Seat lidé znají a uznávají. „Zeptejte se však lidí ve věku 25-35 let na alfu. Jsou ztracení. Vůbec netuší, co vlastně alfa je zač,“ řekl v rozhovoru pro Automotive News. A podle čísel prodejů má možná i pravdu.