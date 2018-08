fra, Novinky

Tento vůz je připraven americkou firmou, která se specializuje na pancéřovaná auta. A nedělá jen pancéřování klasických vozidel, i když to je možná stěžejní práce, ale vyrábí i obrněné speciály apod. Jmenuje se Inkas Armored Vehicle a co do zabezpečení vozidel proti útokům ozbrojenců patří ve světě jednoznačně ke špičce.

Základem vozu je Mercedes-Benz G63, což znamená, že pod kapotou sídlí přeplňovaný osmiválec o objemu 5,5 litru s výkonem, který utáhne i tuny oceli, kevlaru a keramiky: 563 koní. Jenže je ještě k tomu natažený na celkovou délku 6,2 metru (rozvor 4374 mm). Celý vůz je pak pancéřovaný na stupeň BR7, což je nejvyšší stupeň pro osobní vozidla. Odolává tak střelám dlouhých zbraní do ráže 7,62x51 i ručním granátům. Ochráněný je nejen prostor pro cestující, ale i celý podvozek, kola jsou neprůstřelná, stejně jako pružení, akumulátor či elektronika vozu.

Inkas Mercedes-Benz G63

FOTO: Inkas Armored Vehicle

Interiér pak obsahuje jen čtyři sedadla – dvě vpředu a dvě vzadu. Ta zadní sedadla mají veškerý luxus, který je založený na produktech firmy Apple. Je tu tedy televize 4k Apple TV, pomocnice Apple Siri nebo možnost párování s Apple HomeKit. Je tu bar, připojení na internet i výkonná audiosouprava.

Samozřejmostí je možnost sledování okolí vozu pomocí kamer a termovize, a dokonce je možné v případě nutnosti okamžitě všechny snímky poslat do cloudu, aby bylo možné identifikovat útočníky.

Cena samozřejmě odpovídá práci a materiálu, který je zde použit – 1,2 miliónů dolarů, tedy přibližně 26,6 miliónu korun.

