KITT ze seriálu Knight Rider je na prodej.

Nejdřív musíme říct, že těch aut pro seriál z let 1982 až 1986 bylo postaveno víc. Vždyť pro každou sezónu, které byly čtyři, muselo být k dispozici hned několik aut, aby bylo možné natočit všechny scény. První dvě sezóny se KITT (Knight Industries Two Thousand) nezměnil. Třetí sezónu dostal nový interiér, zato čtvrtou sezónu se autoři rozjeli a postavili zcela novou verzi, kterou pojmenovali Super Pursuit Mode. Opět je základem Pontiac Firebird Trans Am, ale s celou řadou aerodynamických doplňků, které může hlavní hrdina využít.

FOTO: Volo Auto Museum

A právě tahle poslední série měla tři vozy pro natáčení. První neměl motor ani převodovku. Byla to prázdná maketa, která ale měla uvnitř všechny ty aerodynamické díly, elektricky poháněné. Takže Bylo možné natočit, jak se KITT mění. Další dva vozy už měnit karoserii nemohly. Musely být vysouvány a zasouvány ručně a používaly se pro natáčení dynamických scén. První ani druhý kus nepřežil, třetí ano. A toto je on.

FOTO: Volo Auto Museum

A ten teď můžete získat i vy. Volo Auto Museum v Illinois pořádá 19. září automobilovou aukci, kde KITT je hlavním tahákem, i když ne nejdražším. Očekává se, že se cena vyšplhá v přepočtu někam k 800 000 korunám.