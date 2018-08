fra, Novinky

Značka Faraday Future ještě ani nezačala vyrábět, a už měla tak velké finanční problémy, že se z nich málem nevzpamatovala. Jenže zákazníci jsou hladoví po elektromobilech, zvlášť v Číně. A tak i čínský investor věnoval nemalé peníze na záchranu. Vždyť i když je v Číně téměř 500 výrobců elektromobilů, těchto ekologických vozidel je stále velký nedostatek.

A model Faraday Future FF 91 slibuje, že na něm by se dalo vydělat, protože s těmi parametry se bude líbit hodně milionářům. Vždyť má mít výkon 783 kW (1065 koní) a točivý moment 1800 N.m. Tedy doufejme, že toho dosáhne. Vždyť původní informace o dojezdu také byla přes 800 km. Teď už firma oficiálně říká, že to bude asi 500 km. Tak uvidíme, jestli nezmenší i ty výkonové parametry nebo také nesníží koeficient autonomního řízení. Původně měl vůz jezdit zcela sám, měl se tedy řadit do třídy 4. Jenže to je dnes zatím taková spíš problematická pohádka i pro největší tahouny trhu, jako jsou Tesla, Volvo nebo Uber.

Každopádně první vůz už má zkompletovanou karoserii. To, co je na obrázku, je hliníkový rám, který má na sobě 1500 nýtových spojů. Dovnitř je teď třeba nainstalovat veškerou elektrovýbavu, sedačky… Dělníci v americké továrně Hanford v Kalifornii mají co dělat, aby splnili to, co slíbili čínskému zachránci.