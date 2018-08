maž, Novinky

Koncept ukazuje nový designérský jazyk, který by Opel rád aplikoval i na dalších modelech. Podle první fotografie půjde o elektromobil, patrně o módní crossover, i když nám by se mnohem více líbilo sportovní kupé. Takové BMW i8, jen za poloviční cenu, tedy pokud by zamířilo do sériové výroby.

Všimnout si lze například ostře tvarovaných světel se stylizovaným písmenem L, dále pak zakrytované masky, která je velice plochá. Kvůli tomu tipujeme, že automobil nebude pohánět klasický spalovací motor. A ano, ono vykousnutí může někomu symbolizovat odklopené hledí motocyklové přilby.

Opel tvrdí, že tyto prvky designu budou k vidění i na nových modelech. Patrně ne na všech a zcela určitě ne hned, německá automobilka počítá s jejich implementací do roku 2025.

Opel GT X Experimental (koncept). Takhle by mohly vypadat oply v nedaleké budoucnosti.

FOTO: Opel