fra, Novinky

Ano, skutečně. Čtete správně. Tento nejsilnější teréňák třídy G minulé generace, který má pod kapotou ohromný vidlicový dvanáctiválec o objemu šest litrů s výkonem 463 kW, je skutečně moc rychlý. Konkrétně je o 25 km/h rychlejší, než by měl být. Jeho maximální rychlost je elektronicky omezena na 230 km/h, ovšem tento omezovač může někdy přestat fungovat. Proto by se mohl vůz ve vysokých rychlostech stát nestabilním.

Mercedes všech 20 kusů, které byly vyrobeny v období od 6. do 10. října 2016 a jež jsou v USA registrovány, zve na návštěvu servisu, kde jim provede jednoduchý úkon – přepíše v jednotce ECU data a vše bude vyřešeno za pár minut.

Žádný z majitelů se tak nemusí obávat, že by byl jeho terénní vůz rozebírán a trvalo by to moc dlouho nebo že by přišli o výše zmíněnou maximální rychlost.

I exkluzivní auta musí do servisu

Svolávací akce pro automobily nejsou ničím neobvyklým. I ty nejdražší a nejluxusnější auta musí často nuceně do servisu. Například dva vozy Bugatti Chiron měly špatný boční airbag, Lamborghini Aventador SV měl zase uvolněný disk brzdového kotouče. Velká hromada majitelů Ferrari California, 458 Italia, FF a F12berlinetta zase postihla největší svolávací akce světa – špatné airbagy od společnosti Takata, které mají na svědomí už několik lidských životů. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál, a to i k výrobcům aut, jako jsou Pagani či Aston Martin, ale i mezi motocykly je tohle obvyklé.