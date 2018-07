fra, Novinky

Plány na rozvoj vodíkových vozidel brzdí jejich cena. A ta se nesníží, pokud se budou auta vyrábět ručně a kusově. A tak Toyota investovala ještě jednou tolik, co do vývoje vozu Mirai, aby ho dostala do sériové výroby. Je to odrazový můstek. Toyota ví, že tohle se teď vyplatit nemůže. Ale je to výhled do budoucna. Značka totiž věří, že ve vodíku je právě důležitý prvek pro další generace, hlavně ve velkých vozech, jako jsou dodávky a náklaďáky.

Od roku 2020 by chtěla firma stoupat s výrobou až někam k 30 000 kusům za rok.

Proč?

Možná se ptáte, proč se firma, kterou proslavil hybridní model Prius, dala na vodík. Ono je totiž problematické přejít ze spalovacího motoru na čistě elektrický. Akumulátory jsou velkým problémem. Jejich kapacita není dostatečná, aby dokázala na dálkových jízdách zcela nahradit klasický spalovací motor. A v téhle chvíli přijíždí auta na vodík, který chemickou cestou promění na vodu a volné elektrony, které pak mohou pohánět elektromotory. Vodíková nádrž v sobě přitom ukrývá více energie než akumulátory shodné hmotnosti.

Toyota tak plánuje větší nasazení díky tomu, že technologii výrazně zlevní. Bude co nejvíc používat díly ze stávajících modelů, bude sériově vyrábět auta a bude stále vyvíjet celou technologii. Současná Toyota Mirai na jedno natankování ujede asi 500 km, další generace už má dosáhnout až 750 km a v roce 2025 by se pak měla dotknout hranice 1000 km.