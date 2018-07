mb, Novinky

Lamborghini pracuje na modelu Aventador SVJ, který by měl být ze všech verzí tou nejostřejší, alespoň prozatím. Už nyní víme, že je nejrychlejší - automobilka se pochlubila, že novinka získala rekord silničních aut na Severní smyčce Nürburgringu.

Téměř 21 km dlouhý okruh, kterému se pro jeho náročnost přezdívá „Zelené peklo”, zajel Marco Mapelli za 6:44,97. To je o zhruba dvě vteřiny kratší čas, než který vloni na podzim potřeboval Lars Kern v Porsche 911 GT2 RS. Ten zajel okruh za 6:47,25.

Marco Mapelli za volantem Lamborghini Aventador SVJ na Nürburgringu

FOTO: Lamborghini

Lamborghini se pochlubilo, že se svým autem vyrazilo na Nordschleife, už před několika dny. Tehdy však svět ještě nevěděl, že bude mít nového rekordmana mezi silničními auty.

Tušit to ale mohl - Aventador SVJ má mít podstatně více výkonu než Huracán Performante i Aventador SV. Přesné číslo zatím není známo, ale různé zdroje hovoří o tom, že 6,5litrový dvanáctiválec bude mít 790 až 800 koní, a to stále bez přeplňování.

Co známe, je poměr výkonu ku hmotnosti - 1,98 kg na koně. Pokud by se potvrdil předpoklad výkonu 790-800 koní, znamenalo by to váhu auta 1564-1584 kg. To je o zhruba dva metráky méně, než kolik váží Aventador SV; ten má 1769 kg.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Lamborghini Aventador SVJ má mít nejlepší ovladatelnost

Zdroj: Lamborghini

Označení Jota má dlouhou historii

Pokud tápete, co mají znamenat písmena SVJ, zde je odpověď - je to Super Veloce Jota, což česky znamená „Super Rychlý Jé”. Neděláme si legraci - označení Jota, resp. J, vzniklo v roce 1970, když automobilka připravovala závodní verzi modelu Miura podle specifikací přílohy J dle závodních pravidel FIA. A španělská výslovnost písmena J v abecedě je „jota”.