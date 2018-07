Vývoj loga automobilky Chrysler

Původní logo z roku 1924, kdy do světa vyjel první model automobily Chrysler Six, bylo ve tvaru pečeti se jménem automobilky. Bylo doplněné o víčko chladiče s křídly, které bylo umístěno hned nad logem.

Křídla se záhy dostala do loga samotného a zůstala v něm, v různě stylizované formě, až do dnešní doby. Jen pečeť, používanou zhruba do roku 2010, nahradil nápis Chrysler na modrém pozadí.

Existuje však i logo zcela bez křídel - pěticípá hvězda v pětiúhelníku, tzv. „Pentastar”. Vzniklo v 60. letech jako logo korporace Chrysler, nikoliv samotné značky. Objevovalo se však i na automobilech - zejména okolo přelomu 80. a 90. let jako jediné logo.