Koncern PSA připravuje návrat do USA už dlouho. Pro značku je to známka prestiže. V Evropě jsou, v Asii jsou, v Africe je firma také silně etablovaná, ale v USA ještě vedení prostě špendlíček na mapě světa nemá. A to je problém. S novými vozy, jako je Peugeot 508 nebo s celou značkou DS, si ale věří. A tak třeba Peugeot už má vytipovaných patnáct států, kde začne: Kalifornie, Texas, Florida, New York, Illinois, New Hampshire, New Jersey, Arizona, Washington, Massachusetts, Virginia, Severní Karolína, Georgia, Maryland a ještě jeden zatím nespecifikovaný stát. To je hodně velký záběr.

Larry Dominique, šéf PSA Group pro Severní Ameriku, ale dál dodává, že další značky chtějí expandovat i dál. V hledáčku je také Kanada, Britská Kolumbie, Alberta, Ontario a Quebec. Jenže celá cesta, byť není nijak rychlá, když PSA plánuje mít všechny výše jmenované státy obsazené do roku 2026, může ještě být zcela zmařena.

Důvodem je americký prezident Donald Trump a jeho cla na dovážené evropské zboží. To by zdražilo o 25 % všechna auta, a ta by se patrně stala neprodejnými. Larry Dominique v rozhovoru pro Automotive News Europe pak dodává, že právě tohle clo je nejdůležitějším faktorem pro to, jak rychle a za jakou cenu budou chtít vedoucí pracovníci vyvážet auta do USA.