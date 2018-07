mb, Novinky

Který silniční osobní vůz je aktuálně nejvýkonnější? Bugatti Chiron má 1500 koní, a pokud věříte v životnost automobilky Devel, můžete si za nějakých 41 miliónů korun objednat model Sixteen se zhruba třemi tisícovkami koní. [celá zpráva]

Nyní se objevila nová automobilka, která proklamuje, že nejvýkonnější auto má ona. Jmenuje se Alieno a její první vůz Arcanum má až 5222 koní. Není to překlep, opravdu má mít výrazně více než pět tisíc koní. V kilowattech je to 3840. Hodnota točivého momentu je 8880 N.m.

Další speciální verze Lamborghini Huracán? Ne, tohle je Alieno Arcanum.

FOTO: Alieno

Tak ohromnou sílu má mít verze RP5 (Raw Power, tedy „syrová síla”). Mají existovat celkem čtyři varianty – základní RP2 má mít 2610 koní a 4440 N.m, RP3 chce nabídnout 3481 koní a 5920 N.m, druhá nejvyšší RP4 má mít 4351 koní a 7400 N.m a výše zmíněná RP5 má mít výkonu i točivého momentu nejvíc.

Arcanum je elektromobil

Firma pro taková čísla nevyvíjí čtyři různé motory. Vůz má být poháněn elektricky – třífázovými elektromotory na střídavý proud – a verze se od sebe mají lišit tím, kolik motorů bude na palubě – RP2 má mít 12 motorů, tři u každého kola, RP5 dvojnásobek. Maximální rychlost je uvedena pro všechny verze jedna, a to „více než 488 km/h”.

Inspiraci bral designér podle vlastních slov ze stíhaček.

FOTO: Alieno

Kromě čtyř výkonových verzí mají mít zákazníci také na výběr ze tří verzí pro silniční, okruhový nebo závodní provoz. Ty se liší kapacitami baterie, dojezdem a hmotností.

Silniční varianta má mít 180kWh baterie a dojezd až 1020 km, u okruhové verze to je 120 kWh a až 680 km, u závodní 60 kWh a až 340 km. Hmotnosti se pohybují od 1620 do 2880 kg.

Tohle auto vypadá trochu jako huracán říznutý Zerounem Duerta

FOTO: Alieno

Za obrovskou hmotností stojí zejména baterie a elektromotory, jejichž váhu lze ošidit jen velmi těžko. Arcanum je jinak vyrobené v podstatě celé z karbonu – má z něj monokokové šasi, přední i zadní pomocný rám a kola.

Lithium-polymerové baterie a robotické systémy, které učí řidiče líp jezdit



Baterie však nejsou „obyčejné” lithium-ionové. Alieno píše o inovativních grafenových lithium-polymerových bateriích. Kombinuje je s kondenzátory – součástkami schopnými rychle vstřebat elektřinu na krátkou chvíli a rychle ji uvolnit. Těch využívá při prudkém brzdění a prudké akceleraci.

Baterii má být možné dobíjet jak indukčně, tak i nabíječkou s kabelem. Technická data vozu slibují nabití baterie z nuly na 100 % za čtyři minuty, použijete-li nejsilnější dostupnou nabíječku se stejnosměrným proudem o výkonu 2700 kW.

...a zezadu jako Lamborghini Veneno.

FOTO: Alieno

Zajímavější však jsou na arcanu některé použité technologie. Slovo „robotický” je v tiskové zprávě dvaačtyřicetkrát, třeba „chlubí se robotickými koly” – bez dalšího vysvětlení, bohužel.

Také hovoří o speciálním „mimozemském” asistenčním systému, který „pomáhá řidiči, předchází jeho chybám a učí ho, jak zlepšit řidičské dovednosti”. Proto, aby z auta dokázal vymáčknout co nejvíc, samozřejmě.

I tohle je počítačová ilustrace.

FOTO: Alieno

Tohle všechno si už můžete objednat, a to za ceny od 750 tisíc eur (19,4 miliónu korun) za základní RP2 do 1,5 miliónu eur (38,8 miliónu korun) za vrcholnou RP5. Vůz má být dodán do třiceti měsíců podle toho, co všechno si na něj navymýšlíte.

Jak jste si jistě všimli, má to háček – obrázky ani video neukazují skutečné auto, nýbrž počítačové ilustrace. Pokud vznikne, mohlo by se hlásit i o titul nejrychlejšího supersportu – o ten, na který si pro budoucnost činí nárok Nissan. [celá zpráva]