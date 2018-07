fra, Novinky

Německý ABT se tímhle dostává mezi tu největší elitu. Toto je totiž mistrovský kousek, na který si zatím netroufl žádný konkurent. ABT má tak pořádný zápis v knize tuningu. Posuďte sami.

Vpředu je přeplňovaný vidlicový osmiválec s výkonem 537 kW (730 koní). Vzadu u nápravy je však ještě elektromotor, který nabízí dalších 213 kW (290 koní). Výsledek je tedy udivující: 750 kW (1020 k) a 1291 N.m!

ABT Audi RS6-E

FOTO: ABT

Kdo ohrnuje nos nad tím, že to je obyčejný hybrid, pak by měl zpozornět. Tohle je pravé tuningové auto. Elektromotor tak nepracuje pořád, ale jen po stisknutí zeleného tlačítka na volantu. Je to tedy jakési elektrické nitro pro auto. Kapacita akumulátorů je navíc pouhých 13,6 kWh, což není na popojíždění v kolonách.

To je ono zázračné tlačítko

FOTO: ABT

Samozřejmě že s extrémním výkonem se musely změnit i další komponenty vozu. Podvozek dostal pořádnou dávku omlazovací kúry a především nad zadní nápravou si museli dát technici hodně přesčasů, aby ji zvládli upravit tak, aby fungovala bezvadně. Samozřejmostí jsou i aerodynamické prvky, i když ty jsou olemovány dle našeho soudu příliš cirkusácky. Ale to je jedno. Jde jen o koncept, který je zatím neprodejný. Ale určitě by se našlo dost zákazníků, kteří by ocenili zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,3 s a maximální rychlost 320 km/h.