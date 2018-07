Martin Žemlička, Novinky

Pražské Výstaviště ve čtvrtek ožilo motocykly Harley-Davidson. A účast je to opravdu světová: viděli jsme přijíždět čínské fanoušky, hodně jezdců mělo rakouské, německé, španělské či britské poznávací značky.

Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor akce, uvedl, že dorazí motorkáři ze 77 zemí světa. Celkem se objeví přes 60 tisíc motorek a více než 100 tisíc návštěvníků. Co na ně čeká, jsme se vypravili zjistit přímo na pražské holešovické Výstaviště.

„Věříme, že zcela určitě překročíme stotisícovou hranici v návštěvnosti,“ uvedl Jaroslav Vavřina. „Nejstaršímu registrovanému účastníkovi je 83 let a do Prahy vyrazil z Říma na svém motocyklu H-D Road King z roku 2011. Nejdelší vzdálenost musel překonat návštěvník, který přiletěl až z Fidži,“ dodal Vavřina.

K vidění jsou tisíce motocyklů značky Harley-Davidson

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Do Prahy rovněž přijeli Karen a Bill Davidsonovi, pravnoučata jednoho ze zakladatelů značky. „Jsem nesmírně ráda, že Harley-Davidson slaví své 115. výročí právě v Praze. Je to moje již třetí návštěva a musím přiznat, že jsem si Prahu doslova zamilovala,“ uvedla Karen Davidson.

K vidění jsou tisíce motocyklů, různě upravených i zcela sériových. Uvnitř pavilonu pak čekají historické kusy, nejstarší je z roku 1914. Kdo má řidičský průkaz na „velkou motorku”, může si půjčit jeden ze čtyřiašedesáti strojů, které organizátoři přivezli. Všechny současné modely jsou pak staticky vystaveny v areálu a návštěvníci se na ně mohou posadit a udělat si fotku.

K vidění byla první den oslav i kaskadérská show

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Děti či těhotné ženy mají vstup zdarma



Nechybí spousta stánků s občerstvením, u všech se platí výhradně elektronicky, ale stačí k tomu libovolná platební karta. První den odpoledne jsme nikde fronty neviděli, což je velký rozdíl proti jinak skvělému koncertu Rolling Stones, který v pražských Letňanech nikoli náhodou proběhl v předvečer zahájení oslav - tam se na pivo čekalo v lepším případě půl hodiny a pak byl problém najít volnou toaletu.

Ceny u stánků navíc nejsou lidové - smíchovské pivo přijde na pětašedesát, steak s hranolky na dvě stovky. Kdo je však občerstven, může se zabavit sledováním motorkářských filmů, podívat se na kaskadérskou exhibici nebo si poslechnout jeden ze čtyřiceti koncertů. V areálu je pak nepočítaně stánků s motorkářským oblečením.

Nechybí ani historické motocykly

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Vstupné na akci, kde mimo jiné proběhne i Mistrovství Evropy v thajském boxu, přijde na 375 korun v případě jednodenní vstupenky, čtyřdenní stojí 625 korun. Vstup zdarma mají děti do 15 let, senioři nad 70 let, vozíčkáři a handicapovaní a netradičně i těhotné ženy. Součástí bude také charitativní aukce motocyklových přileb, vyzdobených a podepsaných známými osobnostmi.

V sobotu spanilá jízda



V sobotu dopoledne pak čeká Prahu obří spanilá jízda. Celkem čtyři tisíce motocyklů Harley-Davidson projedou Prahou ve třech vlnách: začátek proběhne na Letné, dále bude trasa pokračovat přes Václavské náměstí, okolo právnické fakulty na náměstí Jana Palacha.

FOTO: Martin Žemlička, Novinky

Zde bude krátká zastávka, takže bude možné si motocykly prohlédnout staticky. Návrat kolony zpátky na holešovické Výstaviště proběhne přes Letnou. Novinky.cz zprostředkují spanilou jízdu Prahou v živém videopřenosu.

Na oslavy dohlíží zhruba dvě stovky policistů, kteří mají k dispozici vrtulník. Připraveni jsou i zdravotníci a hasiči. Okolí pražského Výstaviště je uzavřené, některé tramvajové linky byly odkloněny. Pohodlně se na Výstaviště dostanete metrem - stačí vystoupit na zastávce Nádraží Holešovice a dojít pěšky.